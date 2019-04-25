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25.04.2019, 11:02

Рада приняла закон о государственном языке

Рада приняла закон о государственном языке - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Подчеркиваем: действие закона, который сегодня принят голосами "за" 278 депутатов, не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды

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Верховная Рада приняла резонансный закон о государственном языке. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

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Выступая в парламенте, вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что Кабмин готов, как это предусмотрено законом о языке, подать в течение полугода проект закона о языках коренных народов и нацменьшинств. Он также отметил, что законом предусмотрены переходные периоды для адаптации к новым требованиям.

Таким образом, украинский язык как государственный будет обязателен в органах власти и других публичных сферах.

Знать и использовать украинский в работе обязаны президент, руководство парламента, премьер и члены правительства, другие представители власти всех уровней в центре и на местах. Также знать и использовать украинский должны руководители и сотрудники образовательных, медицинских и научных учреждений.

Знать украинский обязаны все граждане. Государство должно обеспечить гражданам возможность изучать украинский. Знание государственного языка необходимо для получения украинского гражданства.

Тем временем под Радой проходит митинг: люди требуют принять "языковой" закон.

В первом чтении "языковой" законопроект приняли 4 октября 2018 года, а 28 февраля 2019-го Рада начала рассмотрение его во втором чтении. Были поданы 2082 поправки.

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Теги: языковой закон, украинский язык
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