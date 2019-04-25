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25.04.2019, 10:09

"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото

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"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото
"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото
"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото

Перед парламентом поставили сцену. На площади собрались люди с плакатами "Язык - это оружие", "Войди в историю - проголосуй за языковой закон"

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Сегодня утром, 25 апреля, возле здания Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО в Twitter.

Перед парламентом поставили сцену. На площади собрались в основном молодые люди. Они держат в руках плакаты: "Язык - это оружие", "Войди в историю - проголосуй за языковой закон", "Проголосуй за язык – защити будущее Украины", "Меня зищитит только языковой закон"  и другие.

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4 октября 2018 года закон о языке был принят парламентом в первом чтении. В декабре 2018 года профильный комитет внес в него 2059 поправок. С 28 февраля Рада рассматривает закон во втором чтении.

Фото: Twitter/ЧЕСНО, Solonyna Yeugen

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Теги: языковой закон, киев, фото, рада, закон о языке, Чесно
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