"Язык - оружие". Под Радой требуют принять языковой закон: фото

Сегодня утром, 25 апреля, возле здания Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО в Twitter.

Перед парламентом поставили сцену. На площади собрались в основном молодые люди. Они держат в руках плакаты: "Язык - это оружие", "Войди в историю - проголосуй за языковой закон", "Проголосуй за язык – защити будущее Украины", "Меня зищитит только языковой закон" и другие.

Реклама

4 октября 2018 года закон о языке был принят парламентом в первом чтении. В декабре 2018 года профильный комитет внес в него 2059 поправок. С 28 февраля Рада рассматривает закон во втором чтении.

Фото: Twitter/ЧЕСНО, Solonyna Yeugen

Читайте также: Доля украинского языка на телевидении достигла 92% - Нацсовет