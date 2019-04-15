Доля украинского языка на телевидении достигла 92% - Нацсовет

Средний показатель присутствия украинского языка на отечественном телевидении достиг рекордных 92%. Об этом в Facebook заявил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%", - сказано в сообщении.
По словам Костинского, это было бы невозможно, если бы не внедрение языковых квот на телевидении два года назад.
Член Нацсовета отмечает, что закон "не является идеальным": спикеры имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать.
"Но это не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении", - написал Костинский.
В мае 2017 года Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении.