Доля украинского языка на телевидении достигла 92% - Нацсовет

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Средний показатель присутствия украинского языка на отечественном телевидении достиг рекордных 92%. Об этом в Facebook заявил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%", - сказано в сообщении.

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По словам Костинского, это было бы невозможно, если бы не внедрение языковых квот на телевидении два года назад.

Член Нацсовета отмечает, что закон "не является идеальным": спикеры имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать.

"Но это не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении", - написал Костинский.

В мае 2017 года Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении.