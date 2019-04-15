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15.04.2019, 17:44

Доля украинского языка на телевидении достигла 92% - Нацсовет

Доля украинского языка на телевидении достигла 92% - Нацсовет - Фото
Нацсовет по телевидению и радиовещанию Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам члена Нацсовета, это было бы невозможно, если бы не внедрение языковых квот на телевидении два года назад

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Средний показатель присутствия украинского языка на отечественном телевидении достиг рекордных 92%. Об этом в Facebook заявил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%", - сказано в сообщении.

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По словам Костинского, это было бы невозможно, если бы не внедрение языковых квот на телевидении два года назад.

Член Нацсовета отмечает, что закон "не является идеальным": спикеры имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать.

"Но это не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении", - написал Костинский.

В мае 2017 года Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении.

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Теги: нацсовет, телевидение, украинский язык, квота
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