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26.04.2019, 13:05

Парубий сказал, когда будет подписан закон об украинском языке

Парубий сказал, когда будет подписан закон об украинском языке - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Задержка связана с отведенным временем на внесение постановлений об отмене принятого решения - таких поступило уже четыре

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Закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного будет подписан спикером Рады 14 мая. Об этом во время утреннего пленарного заседания сообщил глава парламента Андрей Парубий.

"На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления, безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно – и об этом есть полная договоренность – президент Петр Порошенко подпишет закон", - заявил Парубий.

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Задержку подписания он объяснил тем, что, согласно законодательству, у нардепов есть двое суток для подачи постановления об отмене принятого решения. По его словам, уже поступило четыре таких постановления. 

"Отмена этих постановлений не составляет для Верховной Рады никаких трудностей, но, если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", - подчеркнул Парубий.

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За него проголосовали 278 депутатов. Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды.

LIGA.net публиковала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде за языковой закон. 

Участвуйте в опросе: Закон об украинском языке поддерживаете? Опрос на LIGA.net

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Теги: языковой закон, андрей парубий, закон, украинский язык, подписание
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