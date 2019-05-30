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30.05.2019, 23:31

Совладелец Квартала 95: Путин - умный, а Порошенко хотел войны

Совладелец Квартала 95: Путин - умный, а Порошенко хотел войны - Фото
Фото: скриншот видео

Борис Шефир считает, что закон о языке нужно отменить - по его мнению, это первый шаг для отмены войны

Бывший президент и его и его окружение были заинтересованы в продолжении войны, а Путин - умный человек, с ним можно договориться. Об этом заявил совладелец студии Квартал-95 Борис Шефир в интервью Детектор медиа.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - заявил Шефир.

Далее он сообщил, что если команда президента Владимира Зеленского захочет, то договорится с Россией.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - рассуждает бизнес-партнер президента.

Также Шефир заявил, что ожидает пересмотра языковых квот. По его мнению, 90% - это много.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал совладелец студии Квартал-95.

16 мая пятый президент Петр Порошенко призвал Зеленского придерживаться закона об украинском языке. 15 мая Порошенко подписал этот закон.

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Теги: Борис Шефир, война, Донбасс
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