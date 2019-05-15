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15.05.2019, 15:29

Порошенко подписал закон об украинском языке

Порошенко подписал закон об украинском языке - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Никто, кроме Украины, украинский язык в мире не защитит, подчеркнул действующий президент

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Действующий президент Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Трансляция торжественной процедуры проходила в Facebook главы государства.

"Он тщательно сбалансирован. Он выверен настолько, чтобы ни у какой политической силы, которая занимает государственническую патриотическую позицию, не было оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований", - подчеркнул Порошенко и поставил подпись.

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Ранее Порошенко заявил, что подпишет этот закон, "потому что нигде в мире, кроме Украины, украинский язык не защитят". LIGA.net рассказывает, что и когда поменяется из-за этого закона.

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного: проголосовали 278 депутатов.

Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Знать язык обязаны все граждане, а государство должно обеспечить гражданам возможность изучать его. Знание государственного языка необходимо для получения украинского гражданства.

Избранный президент Владимир Зеленский ранее заявил, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона - на предмет его соответствия "конституционным правам и интересам всех граждан Украины".

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Теги: украинский язык, подписание
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