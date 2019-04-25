Зеленский прокомментировал принятие языкового закона

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах в Украине, назвал вопрос единого государственного языка в Украине бескомпромиссным. Об этом говорится в заявлении команды Зеленского.
"Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов", - заявил он.
При этом позиция Зеленского заключается в том, что "государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний".
По словам победителя президентских выборов, спрогнозировать последствия принятия этого закона сейчас трудно, поскольку "окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен". Зеленский заявил, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона - на предмет его соответствия "конституционным правам и интересам всех граждан Украины".
Сегодня в 11 Верховная Рада приняла резонансный закон о государственном языке. За закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного N5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.
В первом чтении "языковой" законопроект приняли 4 октября 2018 года, а 28 февраля 2019-го Рада начала рассмотрение его во втором чтении. Были поданы 2082 поправки.