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09.07.2019, 06:25

Разумков: Буду по-русски, пока Донбасс и Крым оккупированы

Разумков: Буду по-русски, пока Донбасс и Крым оккупированы - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава президентской партии Слуга народа заявил, что вопрос защиты украинского языка сейчас якобы не в приоритете

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV заявил, что будет разговаривать публично на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма, - "чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от притеснения".

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык. Чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать", - сказал он.

По его мнению, защищать и развивать украинский нужно, но на сегодня тема государственного языка "не является приоритетом". А предыдущая власть, как он считает, использовали "неправильные механизмы" популяризации украинского языка.

"Если мы говорим о популяризации языка, надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем плетки", - заявил Разумков.

1 июля глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что он разрешил бы Донецку и Луганску иметь государственный украинский язык, а региональный – русский, "при условии, что после этого они – территория Украины". На следующий день соратник Богдана, парламентский представитель президента Руслан Стефанчук сказал, что это скандальное заявление следует считать личным мнением Богдана, а не мнением топ-чиновника.

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Теги: языковой закон, украинский язык, русский язык, Дмитрий Разумков
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