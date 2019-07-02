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02.07.2019, 06:24

Стефанчук о русском языке для Донбасса от Богдана: Личное мнение

Стефанчук о русском языке для Донбасса от Богдана: Личное мнение - Фото
Руслан Стефанчук (скриншот)

По словам представителя Владимира Зеленского в Раде, вызвавшие резонанс заявления главы ОПУ "не совсем коррелируются с программой партии"

Скандальное заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы необходимости русского языка как регионального "для Донбасса" следует считать его личным мнением, а не мнением топ-чиновника. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил соратник Богдана, парламентский представитель президента Руслан Стефанчук.

"Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии", - сказал он.

Стефанчук пояснил, что для партии Владимира Зеленского Слуга народа "определяющим является положение ст. 10 Конституции - единственным государственным языком Украины является украинский язык".

О предложении Богдана дать русскому региональный статус он ничего не упомянул.

1 июля Богдан заявил следующее: "Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке... Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский, и при условии, что после этого они – территория Украины. Но русский вторым государственным делать нельзя".

Читайте мнение: Невыученные уроки. Что предлагают стране Данилюк и Богдан

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Теги: языковой закон, Донбасс, украинский язык, Руслан Стефанчук
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