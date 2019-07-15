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15.07.2019, 09:53

90%, что пленных моряков Россия освободит до выборов - Порошенко

90%, что пленных моряков Россия освободит до выборов - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Откуда у него такая информация, пятый президент не уточнил

К дате досрочных парламентских выборов Кремль с высокой долей вероятности освободит украинских моряков-военнопленных, чтобы поднять рейтинг определенным политических силам перед голосованием 21 июля. Об этом в эфире телеканала Украина заявил пятый президент Петр Порошенко.

"Имею информацию, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов. Молюсь, чтобы это так и было, и мне все равно, кто на это натянет одеяло, и на кого Путин положит в связи с избирательными процессами причину или позитив", - сказал глава партии Европейская солидарность.

11 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным, причем позднее стало известно: говорили в первую очередь якобы о моряках.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали огнем на поражение украинские корабли. Их отбуксировали в Керчь, экипажи взяли в плен. 25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить корабли и моряков. В Кремле заявили, что не намерены этого делать. До 9 июля РФ предъявила обвинения всем морякам.

Представитель Украины в политической подгруппе Минска Роман Бессмертный заявил, что это не Порошенко "такой-сякой", что в ТКГ появился Виктор Медведчук: его назначение туда Путин пролоббировал через канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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Теги: Петр Порошенко, владимир путин, выборы, освобождение, моряки, военнопленный
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