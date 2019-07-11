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11.07.2019, 19:45

Офис Зеленского: С Путиным говорили о пленных украинцах в РФ

Офис Зеленского: С Путиным говорили о пленных украинцах в РФ - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)2

В ОП отметили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили информацию о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте президента.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказано в сообщении.

В ОП отметили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. "Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - добавили на Банковой.

Также стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Первой о разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Там сказали, что президенты обсудили вопросы урегулирования на востоке Украины и договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению "удерживаемых с обеих сторон лиц".

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, переговоры
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