Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Инициатива, по его словам, исходила от украинской стороны.

Песков сказал, что президенты обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению "удерживаемых с обеих сторон лиц". "Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил он.

1 июля Песков заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника". Речь шла "о выходе к прямому контакту" с главарями боевиков.

8 июля Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост между каналами NewsOne и Россия 1 "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.



Министр иностранных дел Павел Климкин рекомендовал Зеленскому встречаться с Путиным при участии международных партнеров Украины.