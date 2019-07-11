Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министр иностранных дел Павел Климкин рекомендует президенту Владимиру Зеленскому встречаться с российским лидером Владимиром Путиным при участии международных партнеров Украины. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах должна происходить встреча Зеленского с Путиным, Климкин сказал: "Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча была с нашими друзьями и партнерами".

По его словам, Украине на них нужно полагаться. "Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам в этой истории очень нужны. Какой это будет формат - нормандский, Штаты, комбинация, ЕС- об этом можно говорить. Но я однозначно советую президенту Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Это такой мега восклицательный знак", - подчеркнул Климкин.

Ранее Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост между каналами NewsOne и Россия 1 "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника". Речь шла "о выходе к прямому контакту" с главарями боевиков.

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