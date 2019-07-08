Зеленский записал видео с реакцией на телемост пропагандистов

Анонсированный телемост пропагандистов РФ и канала NewsOne - "это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации.

"Одному лагерю политики расскажут: конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят. Второй лагерь политики призовут возмутиться, и прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы: смотрите, как я героично противостою куму Путина, которого я, правда, пять лет не замечал, но то такое. Начнут громить и палить телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про "озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова в Украине". Тогда первому лагерю политики расскажут: хватит терпеть эту хунту, выбирай нас на парламенстких выборах!" - поясняет Зеленский.

Также, по словам президента, подобный пропагандистский трюк даст повод России апеллировать к международному сообществу: "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят. Так, может быть, пора снимать санкции?"

"Я обращаюсь ко всем украинцам: мы не лагерь. И нас не нужно делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна: первые будут грабить, а вторые - грабувати", - заявил он.

Зеленский призвал задуматься - "и так называемых проевропейских, и так называемых пророссийских" политиков, которые "прекрасно живут по соседству в известном селе под Киевом".

"Наша реакция будет соответствующей. Ради сохрания спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины", - подчеркнул он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня возле здания NewsOne Виктора Медведчука собирают акцию протеста против этих планов. Секретарь СНБО Александр Данилюк попросил "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями".

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