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08.07.2019, 11:26

Объявлено о внеочередном заседании Рады

Объявлено о внеочередном заседании Рады - Фото
Андрей Парубий

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что этого потребовали 150 народных депутатов

В четверг состоится внеплановое заседание Верховной Рады. Об этом у себя в Twitter сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"По требованию 150 народных депутатов Украины собираю внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 11 июля", - пишет он.

Заседание назначено на 14:15. Что на нем рассмотрят, не сообщается.

5 июля Парубий предложил рассмотреть кадровые вопросы (в том числе увольнение главы МИД Павла Климкина) именно на таком внеочередном заседании в обеденный перерыв 11 июля.

Поскольку эта неделя - пленарная, то внеочередное заседание состоится в перерыве между обычными.

12 июля украинский ТВ-канал NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина, и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 24, намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня возле здания NewsOne собирают акцию протеста против планов пропагандистов.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, внеочередное заседание
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