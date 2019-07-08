Объявлено о внеочередном заседании Рады

Андрей Парубий

В четверг состоится внеплановое заседание Верховной Рады. Об этом у себя в Twitter сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"По требованию 150 народных депутатов Украины собираю внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 11 июля", - пишет он.

Заседание назначено на 14:15. Что на нем рассмотрят, не сообщается.

5 июля Парубий предложил рассмотреть кадровые вопросы (в том числе увольнение главы МИД Павла Климкина) именно на таком внеочередном заседании в обеденный перерыв 11 июля.

Поскольку эта неделя - пленарная, то внеочередное заседание состоится в перерыве между обычными.

12 июля украинский ТВ-канал NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина, и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 24, намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня возле здания NewsOne собирают акцию протеста против планов пропагандистов.