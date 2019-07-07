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07.07.2019, 20:15

Канал Медведчука проведет телемост с пропагандистами из России

Канал Медведчука проведет телемост с пропагандистами из России - Фото
Фото: скриншот видео

Телеканал NewsOne организовывает совместный проект с телеканалом Россия

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал Россия анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Анонс передачи уже распространяет в своей программе яростный антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев. Киселев - солдат информационной войны с Украиной, которая привела в тысячам жертв. Телеканал NewsOne предлагает "поговорить" с ним/его командой.

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По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112 Украина и NewsOne количество упоминаний в эфире этих вещателей Медведчука увеличилось. Так, число упоминаний за три три месяца после приобретения NewsOne увеличилось в пять раз по сравнению с тремя месяцами до объявления о сделке. В случае с каналом 112 - рост в два раза.

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Теги: пропаганда, виктор медведчук, NewsOne
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