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08.07.2019, 00:34

Телемост с Россией: у здания NewsOne организуют протест

Телемост с Россией: у здания NewsOne организуют протест - Фото
Фото: страница акции в Facebook

Акция запланирована на понедельник, 8 июля

Возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ. Организаторы акции создали страницу в Facebook.

Желающих присоединиться приглашают 8 июля прийти по адресу - ул. Полевая, 21 (здание NewsOne).

7 июля сообщалось, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

С заявления протеста по этому поводу вымтупили партии Европейская солидарность и Голос. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры.

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Теги: NewsOne, телемост, протесты
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