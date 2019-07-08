Вакарчук: Это не телемост, а телемина - угроза нацбезопасности

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества. С таким заявлением по поводу анонсированного телемоста между телеканалом NewsOne и российскими пропагандистами выступила партия Голос. Заявление опубликовано в Facebook.

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказал лидер партии Святослав Вакарчук.

Информационная оккупация Украины - такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий.

Партия Голос обратилась к СНБО, СБУ и к президенту с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины.

С подобным заявлением выступила партия Европейская солидарность.

7 июля сообщалось, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".