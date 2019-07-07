В партии Порошенко отреагировали на "телемост" NewsOne с Россией

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины. Об этом заявила в Facebook партия Европейская солидарность.

В политсиле пятого президента Петра Порошенко говорят, что этот проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которая трактуется как действия, создающие реальную угрозу национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Европейской солидарности напомнили, что, согласно указу президента от 2 сентября 2015 года о применении персональных специальных экономических и других ограиничительных мер, телеканал Россия-24 финансируется из бюджета страны-агрессора и находится под санкциями.

У Порошенко напомнили инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование.

В партии ЕС назвали проведение так называемого "телемоста" провокацией со стороны Кремля и еще одним механизмом влияния на украинский во время избирательной кампании.

Партия Европейская солидарность призвала Службу безопасности, Совет национальной безопасности и обороны, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания отреагировать на анонсированный "телемоста".

У Порошенко предупредили, что в случае отсутствия реакции, оставляют за собой право на протест против бездействия указанных органов.

Сегодня появилась информация о том, что телеканал из медиаимперии Медведчука NewsOne и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".