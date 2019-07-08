"Работаем". Секретарь СНБО отреагировал на телемост пропаганды

Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Украина не должна поддаваться панике и эмоциям из-за того, что пропагандисты страны-оккупанта РФ собираются на пару с телеканалом одиозного политика Виктора Медведчука провести телемост: на такие провокации нужно реагировать уверенно. Так написал у себя в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Прошу прекратить истерику <...> Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - пообещал он действия властей.

Данилюк особенно попросил "не истерить" тех, кто "с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине" - то есть бывшие власти во главе с пятым президентом Петром Порошенко.

"Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы... Тех, кто позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией РФ", - заявил он.

Дешевая манипуляция, говорит секретарь СНБО, сравнивать "это недоразумение" с телемостом США-СССР в 1986 году, потому как РФ предлагает Украине "соединить мостом" кремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве - и выдает это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами.

7 июля украинский ТВ-канал NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина, и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 24, намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня, 8 июля, возле здания NewsOne собирают акцию протеста против планов пропагандистов.