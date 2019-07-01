В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что в международных отношениях "нет ничего невозможного", но у Кремля пока есть "много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем".

По его словам, в частности, речь идет "о выходе к прямому контакту" с главарями боевиков.

"Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а именно к реализации минских договоренностей", - уточнил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин готов к контактам. "Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", - отметил Песков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что встреча Зеленского с Путиным вполне реальна, и не переживает из-за разницы в опыте переговоров на высшем уровне.

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