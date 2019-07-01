Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.07.2019, 14:48

В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского

В Кремле озвучили условия встречи Путина и Зеленского - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков отметил, что РФ настаивает на прямых контактах Зеленского с главарями боевиков в Донбассе

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что в международных отношениях "нет ничего невозможного", но у Кремля пока есть "много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем".

По его словам, в частности, речь идет "о выходе к прямому контакту" с главарями боевиков.

"Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а именно к реализации минских договоренностей", - уточнил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин готов к контактам. "Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", - отметил Песков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что встреча Зеленского с Путиным вполне реальна, и не переживает из-за разницы в опыте переговоров на высшем уровне.

Читайте также: Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, война, владимир путин, дмитрий песков, встреча, условие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 