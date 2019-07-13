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13.07.2019, 10:41

Бессмертный сказал, как Путин привлек Медведчука в "Минск" - НВ

Бессмертный сказал, как Путин привлек Медведчука в "Минск" - НВ - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам представителя Украины в политической подгруппе, фамилию пророссийского политика "первой назвала канцлер Ангела Меркель"

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангелы Меркель. Об этом в эфире Радио НВ заявил новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

"Вспомните, как Медведчук появляется в минском процессе. Вот сейчас рассказывают - Порошенко такой сякой. Да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель… Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть (в ТКГ, - ред.) - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.

9 июля 2019 года президент Владимир Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Бессмертного.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Ангела Меркель, владимир путин, переговоры, виктор медведчук, минск, роман бессмертный
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