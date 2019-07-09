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09.07.2019, 16:32

Зеленский вернул Бессмертного в переговорную группу Минска

Зеленский вернул Бессмертного в переговорную группу Минска - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент сменил представителя в политической подгруппе на минских переговорах

Президент Владимир Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уполномочить Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", - говорится в документе.

Бессмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.

Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.

В апреле 2016 года Бессмертный заявил о своем выходе из процесса переговоров: "Я выхожу из минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве". В подгруппе его сменила Ольга Айвазовская.

3 июня 2019 года Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска.

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Теги: Ольга Айвазовская, Владимир Зеленский, переговоры, минск, роман бессмертный, леонид кучма
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