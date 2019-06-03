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03.06.2019, 13:35

Зеленский вернул Кучму в переговорную группу Минска

Зеленский вернул Кучму в переговорную группу Минска - Фото
Экс-президент Украины Леонид Кучма Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

5 июня состоится новая встреча в минском формате

Президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска. Об этом он объявил сегодня на брифинге в Администрации президента.

Новая встреча в минском формате пройдет 5 июня, отметил глава государства.

"У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с - хочу вам представить... - Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал он.

По словам Зеленского, второй президент - "профессионал, которого уважают в Украине и за границей".

Президент отметил, что с партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза обсуждал вопрос прекращения огня в Донбассе.

Трёхсторонняя контактная группа минского формата – это уполномоченная группа президента Украины, ОБСЕ и России по мирной регулировке ситуации в  Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, минск, леонид кучма
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