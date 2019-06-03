Зеленский напомнил Баканову, что тот не только друг, но глава СБУ

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова первых результатов работы, "реальных уголовных дел" за контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Ты – исполняющий обязанности главы СБУ. Я очень хочу, чтобы не только я уважал тебя как товарища, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Нужно разобраться с контрабандой", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что запрос общества есть и нужно "показать обществу, что СБУ действительно работает".

Баканов ответил, что "СБУ сделает все возможное", чтобы выполнить поручение президента "как можно быстрее".

Ранее сегодня и.о. главы СБУ заявил, что главная задача - вывести теневой бизнес из тени, "потому что именно он является кормовой базой для коррупции".

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