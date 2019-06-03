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03.06.2019, 11:46

Назван победитель конкурса в пресс-секретари Зеленского: источник

Назван победитель конкурса в пресс-секретари Зеленского: источник - Фото
Юлия Мендель (фото - личный Facebook)

В конкурсе победила журналистка Юлия Мендель

Победительницей конкурса на пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. Об этом LIGA.net сообщили источники в Администрации президента.

Ранее она работала в изданиях theБабель, Фокус, Новое время, Forbes.ua и Украинская правда, а также на телеканале Интер. Сотрудничает с американским изданием The New York Times, сообщает theБабель.

Конкурс на должность спикера президента объявили 1 мая. Спустя несколько дней в HR-департамент команды Зеленского поступило более трех тысяч резюме. Среди претендентов были профессиональные журналисты, PR-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты и актеры.

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Теги: юлия мендель, пресс-секретарь
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