Зеленский уволил замглавы СБУ

Виктор Кононенко (фото - LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

31 мая Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. С должности первого заместителя главы СБУ уволен Виталий Маликов. Он также отстранен от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

С должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области уволен Олега Валендюк.

22 мая Зеленский назначил своего близкого друга и бывшего главу партии Слуга народа Ивана Баканова первым замом главы СБУ.