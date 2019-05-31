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31.05.2019, 15:50

Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ

Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ - Фото
Виталий Маликов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также уволен начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте АП.

С должности первого заместителя главы СБУ уволен Виталий Маликов. Он также отстранен от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

С должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области уволен Олега Валендюк.

Также сегодня Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука и сменил состав СНБО.

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Теги: сбу, виталий маликов, олег валенюк
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