Виталий Маликов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте АП.

С должности первого заместителя главы СБУ уволен Виталий Маликов. Он также отстранен от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

С должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области уволен Олега Валендюк.

Также сегодня Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука и сменил состав СНБО.