Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте АП.
С должности первого заместителя главы СБУ уволен Виталий Маликов. Он также отстранен от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
С должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области уволен Олега Валендюк.
Также сегодня Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука и сменил состав СНБО.