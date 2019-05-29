Баканов принимает управление Службой безопасности Украины

Иван Баканов (скриншот видео)

С понедельника подавший в отставку глава СБУ Василий Грицак находится в отпуске. Завтра он планирует переговорить с первым заместителем главы службы Иваном Бакановым, чтобы передать дела.

"Завтра (мы с ним) переговорим", - ответил Грицак на вопрос LIGA.net.

Баканов, будучи первым заместителем, на время отпуска руководителя СБУ станет исполняющим обязанности главы службы.

За отставку главы СБУ должна проголосовать Верховная Рада.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга и бывшего главу партии Слуга народа Ивана Баканова первым замом главы СБУ.

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