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22.05.2019, 12:29

Зеленский назначил руководителя СБУ

Зеленский назначил руководителя СБУ - Фото
Иван Баканов (скриншот из видеозаписи)

Указ опубликован на сайте президента. Когда это назначение поддержит парламент, Иван Баканов станет полноценным председателем СБУ.

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Первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ назначен Иван Баканов - глава партии Слуга народа. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Во время президентской гонки Баканов был главой избирательного штаба Зеленского.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах пояснил, что Баканов будет пока де-факто врио главы СБУ, потому что сейчас голосов для назначения его председателем Службы в парламенте у Зеленского нет. 

Как сообщил LIGA.net собеседник, уходящий глава СБУ Василий Грицак с понедельника, 20 мая, официально находится в отпуске. Перед инаугурацией Зеленского он заявил, что "с тяжелым сердцем" подает о отставку. 9 мая уходящий президент присвоил ему звание Героя Украины.

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Теги: Слуга народа, сбу, назначение, Иван Баканов
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