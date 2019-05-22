Зеленский назначил руководителя СБУ

Иван Баканов (скриншот из видеозаписи)

Первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ назначен Иван Баканов - глава партии Слуга народа. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Во время президентской гонки Баканов был главой избирательного штаба Зеленского.

Реклама

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах пояснил, что Баканов будет пока де-факто врио главы СБУ, потому что сейчас голосов для назначения его председателем Службы в парламенте у Зеленского нет.

Как сообщил LIGA.net собеседник, уходящий глава СБУ Василий Грицак с понедельника, 20 мая, официально находится в отпуске. Перед инаугурацией Зеленского он заявил, что "с тяжелым сердцем" подает о отставку. 9 мая уходящий президент присвоил ему звание Героя Украины.

Читайте также: "У нас нет конкурентов" - интервью с Бакановым от 31 марта