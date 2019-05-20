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20.05.2019, 09:33

"Реваншизм РФ поднимает голову". Грицак увольняется с главы СБУ

"Реваншизм РФ поднимает голову". Грицак увольняется с главы СБУ - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока президент и Рада не решат, кто должен возглавлять СБУ, действующий ее состав продолжит защищать безопасность государства и народа, заявил Грицак

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Сегодня, 20 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подаст увольнительный рапорт на стол Владимиру Зеленскому, который примерно через час на церемонии инаугурации официально вступит в должность президента. Заявление Грицака размещено в Facebook СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - пишет руководитель СБУ.

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Рапорты об увольнении также составили все его заместители и членами команды.

Как сказал Грицак, такой шаг он с коллегами "делает искренне, осознавая право нового президента инициировать кадровые изменения в руководстве Службы".

Он заявил, что на арене борьбы с агрессией России коллективу СБУ "есть чем гордиться", хотя "были и ошибки". Глава СБУ подчеркнул, что в противостоянии с внешним врагом Служба потеряла 27 сотрудников.

"Буду откровенен перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как и все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу, как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине", - подытожил он.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

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Теги: увольнение, василий грицак, сбу, отставка
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