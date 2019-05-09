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09.05.2019, 17:42

Главе СБУ Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины

Главе СБУ Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предследатель Службы безопасности получил награду за самоотверженное служение украинскому народу, говорится в указе

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Сегодня, 9 мая, действующий президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе говорится: "За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю:

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присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Сергеевичу - председателю Службы безопасности Украины".

3 мая президент присвоил звание Героя Украины посмертно генералу Игорю Момоту, воевавшему в Донбассе. Порошенко рассказал, что в начале войны Момот на пункте пропуска Довжанский в Донбассе вышел к более чем 200 боевикам, требовавшим освободить своего главаря, с гранатой в руке без чеки. Кроме того, за мужество и героизм получили награды более 900 пограничников.

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Теги: Петр Порошенко, василий грицак, герой украины, награда
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