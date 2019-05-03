Вышел с гранатой к боевикам. Погибший генерал стал Героем Украины

Игорь Момот (скриншот видео)

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно генералу Игорю Момоту, воевавшему в Донбассе и "уничтожившему не одну колонну боевиков, не одну засаду террористов". Об этом президент сообщил во время поздравления ко Дню пограничника в Черкасской области.

"Одним из первых в 2014-м он отправился на выполнение боевых заданий… О его храбрости знали и украинские воины, и враги", - отметил президент.

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Порошенко рассказал, что в начале войны Момот на пункте пропуска Довжанский в Донбассе вышел к более чем 200 боевикам, требовавшим освободить своего главаря, с гранатой в руке без чеки. "Отважный поступок офицера заставил врага отступить", - подытожил президент. Позже террористы объявили за "голову" Момота большое вознаграждение.

11 июля 2014-го возле населенного пункта Зеленополье боевики обстреляли ВСУ из российских Градов, Момот в результате ракетного обстрела погиб.

Кроме того, за мужество и героизм награждены более 900 пограничников.

8 января этого года Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Герой Украины.