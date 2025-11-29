Ермак высказался о Зеленском после своей отставки

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который ушел в отставку после обысков антикоррупционных органов, заявил, что не держит зла на главу государства Владимира Зеленского. Об этом бывший чиновник рассказал в комментарии изданию Financial Times.

Ермак заявил, что не испытывает злости к Зеленскому за свое увольнение: "Он был моим другом до этой работы и останется таким в памяти после нее".

В то же время FT отмечает, что даже после отставки значительное влияние Ермака все еще ощущалось.

Многие нынешние и бывшие чиновники, народные депутаты и политические деятели Украины все еще отказывались говорить с медиа об экс-главе ОП под запись, поскольку опасались, что тот останется близким к президенту.

"Я не хочу танцевать на его могиле. Особенно до того, как убежусь, что это она", – заявил один из собеседников медиа.

Ранее, через несколько часов после отставки 28 ноября, Ермак утверждал таблоиду New York Post, что отправляется на фронт. Однако он не сообщил, когда и как собирается попасть туда и присоединится ли к ВСУ.

