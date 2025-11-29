Єрмак висловився про Зеленського після своєї відставки

Колишній глава ОП заявив, що не відчуває злості до президента через звільнення

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який пішов у відставку після обшуків антикорупційних органів, заявив, що не тримає зла на главу держави Володимира Зеленського. Про це колишній чиновник розповів у коментарі виданню Financial Times.

Єрмак заявив, що не відчуває злості до Зеленського за своє звільнення: "Він був моїм другом до цієї роботи й залишиться таким у пам'яті після".

Водночас FT зауважує, що навіть після відставки значний вплив Єрмака все ще відчувався.

Багато нинішніх та колишніх чиновників, народних депутатів та політичних діячів України все ще відмовлялись говорити з медіа про ексглаву ОП під запис, оскільки побоювались, що той залишиться близьким до президента.

"Я не хочу танцювати на його могилі. Особливо до того, як переконаюся, що це вона", – заявив один зі співрозмовців медіа.

Раніше, через декілька годин після відставки 28 листопада, Єрмак стверджував таблоїду New York Post, що вирушає на фронт. Однак він не повідомив, коли і як збирається потрапити туди й чи доєднається до ЗСУ.

