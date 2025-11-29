Єрмак висловився про Зеленського після своєї відставки
Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який пішов у відставку після обшуків антикорупційних органів, заявив, що не тримає зла на главу держави Володимира Зеленського. Про це колишній чиновник розповів у коментарі виданню Financial Times.
Єрмак заявив, що не відчуває злості до Зеленського за своє звільнення: "Він був моїм другом до цієї роботи й залишиться таким у пам'яті після".
Водночас FT зауважує, що навіть після відставки значний вплив Єрмака все ще відчувався.
Багато нинішніх та колишніх чиновників, народних депутатів та політичних діячів України все ще відмовлялись говорити з медіа про ексглаву ОП під запис, оскільки побоювались, що той залишиться близьким до президента.
"Я не хочу танцювати на його могилі. Особливо до того, як переконаюся, що це вона", – заявив один зі співрозмовців медіа.
Раніше, через декілька годин після відставки 28 листопада, Єрмак стверджував таблоїду New York Post, що вирушає на фронт. Однак він не повідомив, коли і як збирається потрапити туди й чи доєднається до ЗСУ.
- Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака: як в урядовому кварталі, так і в нього вдома. Джерела FT казали, що це пов'язано зі справою щодо корупції в енергетиці. На той момент глава ОП заявляв про "повне сприяння" слідству.
- Увечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, яку ухвалив Зеленський. Президент також анонсував перезавантаження свого Офісу.
- На цей час Єрмак не отримував підозру від правоохоронців.
