Зеленський звільнив Єрмака

Зеленський звільнив Єрмакадоповнено
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку після обшуків 28 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він анонсував перезавантаження ОП.
"Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена саме так, як має бути. Це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій", – сказав президент.
29 листопада Зеленський проведе консультації з тими, хто може очолити ОП. Також він підписав відповідний указ про звільнення Єрмака.
Співрозмовник LIGA.net в Офісі підтвердив, що президент уже підписав указ про звільнення Єрмака. Проте станом на 17:30 документ не був офіційно опублікований.
ДОПОВНЕНО о 17:40. Указ про звільнення №868/2025 з'явився на сайті Офісу президента.
- Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака: як в урядовому кварталі, так і в нього вдома. Сам керівник ОП заявив про "повне сприяння" слідству.
- У Євросоюзі відреагували на обшуки та зазначили, що вони демонструють, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу.
- Деякі нардепи зі Слуги народу раніше заявляли про необхідність відставки Єрмака на тлі розслідування НАБУ та САП про причетність ексбізнес-партнера Зеленського Міндіча до корупції в енергетичній сфері.
