Зеленський звільнив Єрмака

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку після обшуків 28 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він анонсував перезавантаження ОП.

"Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена саме так, як має бути. Це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій", – сказав президент.

29 листопада Зеленський проведе консультації з тими, хто може очолити ОП. Також він підписав відповідний указ про звільнення Єрмака.

Співрозмовник LIGA.net в Офісі підтвердив, що президент уже підписав указ про звільнення Єрмака. Проте станом на 17:30 документ не був офіційно опублікований.

ДОПОВНЕНО о 17:40. Указ про звільнення №868/2025 з'явився на сайті Офісу президента.