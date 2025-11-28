У Брюсселі відреагували на обшуки у Єрмака

Речники Європейської комісії не стали вдаватися у деталі справи, але наголосили, що поважають прагнення України боротися з корупцією

Паула Піньо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Європейська комісія не коментує обшуки, які вранці 28 листопада відбулися у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас речники інституції вкотре похвалили роботу українських антикорупційних органів, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

На прохання прокоментувати ситуацію навколо Єрмака, мовляв, він є не тільки керівником ОП, а й очільником української переговорної делегації щодо завершення війни, речниця Єврокомісії Паула Піньо сказала: "Ми розуміємо, що розслідування тривають, і маємо великий рівень поваги до цих процесів. Вони демонструють, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу".

Її колега Гійом Мерсьє нагадав, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до ЄС.

"Наша позиція – добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", – додав він.