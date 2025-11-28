В Брюсселе отреагировали на обыски у Ермака

Представители Европейской комиссии не стали вдаваться в детали дела, но подчеркнули, что уважают стремление Украины бороться с коррупцией

Паула Пиньо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Европейская комиссия не комментирует обыски, которые утром 28 ноября состоялись у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В то же время представители института в очередной раз похвалили украинские антикоррупционные органы, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

На просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Ермака, мол, он является не только руководителем Офиса президента, но и главой украинской переговорной делегации по завершению войны, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сказала: "Мы понимаем, что расследования продолжаются, и имеем большой уровень уважения к этим процессам. Они демонстрируют, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу".

Ее коллега Гийом Мерсье напомнил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая стремится вступить в ЕС.

"Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине. Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", – добавил он.