В Брюсселе отреагировали на обыски у Ермака
Европейская комиссия не комментирует обыски, которые утром 28 ноября состоялись у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В то же время представители института в очередной раз похвалили украинские антикоррупционные органы, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
На просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Ермака, мол, он является не только руководителем Офиса президента, но и главой украинской переговорной делегации по завершению войны, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сказала: "Мы понимаем, что расследования продолжаются, и имеем большой уровень уважения к этим процессам. Они демонстрируют, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу".
Ее коллега Гийом Мерсье напомнил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая стремится вступить в ЕС.
"Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине. Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", – добавил он.
- Некоторые нардепы из Слуги народа заявляли о необходимости отставки Ермака на фоне расследования НАБУ и САП о причастности экс-бизнес-партнера Зеленского Миндича к коррупции в энергетической сфере.
- Однако, по словам собеседника LIGA.net в руководстве монобольшинства, Зеленский не считает, что увольнение Ермака решит все проблемы, и задумается об этом, если будут подозрения от правоохранителей.
- 28 ноября НАБУ и САП пришли к Ермаку с обысками. Он это подтвердил.
