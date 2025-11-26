Зеленский не считает увольнение Ермака панацеей, а Арахамия "дал заднюю": топ-"слуга" о встрече СН

Собеседник LIGA.net рассказал о деталях встречи президента со своей фракцией и о взаимоотношениях главы государства с руководителем ОП

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский не считает, что увольнение главы его Офиса Андрея Ермака решит все проблемы, и задумается об этом, если будут подозрения от правоохранителей. Именно поэтому руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия "дал заднюю" в этом вопросе во время встречи главы государства с СН 20 ноября, заявил для текста LIGA.net собеседник в руководстве монобольшинства.

Он утверждает, что нардепы не любят главу ОП из-за его склонности к интригам: тот якобы много наобещал, даже некоторым представителям оппозиции, однако безрезультатно.

"Ермак отрезал президента от всех и сам решает, что стоит знать Зеленскому, а что – нет. Даже руководитель фракции СН Давид Арахамия не имеет контакта с главой государства. Поэтому он, как рассказывает собеседник, "накрутил депутатов" относительно главы Офиса президента", – говорится в публикации LIGA.net.

Собеседник рассказал: во время встречи Зеленский заявил, что не знал ни о каких коррупционных схемах своего бывшего бизнес-партнера и друга Тимура Миндича (хотя эта фамилия даже не звучала на мероприятии); о внутриполитических проблемах президент также не в курсе.

В то же время он дал понять избранникам, что Ермак – "его глава ОП, а не фракции", отметил собеседник.

"Он не считает, что увольнение Андрея Ермака – это решение всех проблем. Если будут подозрения от правоохранительных органов, то президент задумается об этом. Поэтому и Арахамия "дал заднюю" и фактически всю встречу молчал. Хотя до этого грозился выйти с некоторыми депутатами из фракции, если не будет увольнения", – сказал он.

Собеседник LIGA.net тоже сомневается, что благодаря увольнению главы ОП Украина сможет выйти из кризиса.

Он считает, что хотя это и может на время дать новую энергию в политике и объединить команду "слуг", однако ничего не помешает Ермаку сохранить свое влияние, даже несмотря на назначения другого человека на его должность.