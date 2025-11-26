Зеленський не вважає звільнення Єрмака панацеєю, а Арахамія "дав задню": топ-"слуга" про зустріч СН

Співбесідник LIGA.net розповів про деталі зустрічі президента зі своєю фракцією й про взаємини глави держави з керівником ОП

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський не вважає, що звільнення глави його Офісу Андрія Єрмака розв'яже усі проблеми, й задумається про це, якщо будуть підозри від правоохоронців. Саме тому керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія "дав задню" з цього питання під час зустрічі глави держави з СН 20 листопада, заявив для тексту LIGA.net співрозмовець у керівництві монобільшості.

Він стверджує, що нардепи не люблять главу ОП через його схильність до інтриг: той нібито багато наобіцяв, навіть деяким представникам опозиції, однак безрезультатно.

"Єрмак відрізав президента від усіх і сам вирішує, що варто знати Зеленському, а що – ні. Навіть керівник фракції СН Давид Арахамія не має контакту з главою держави. Тому він, як розповідає співрозмовник, "накрутив депутатів" щодо глави Офісу президента", – йдеться у публікації LIGA.net.

Співбесідник розповів: під час зустрічі Зеленський заявив, що не знав про жодні корупційні схеми свого колишнього бізнес-партнера та друга Тімура Міндіча (хоча це прізвище навіть не лунало на заході); про внутрішньополітичні проблеми президент також не в курсі.

Водночас він дав зрозуміти обранцям, що Єрмак – "його глава ОП, а не фракції", зазначив співрозмовець.

"Він не вважає, що звільнення Андрія Єрмака – це розв'язання усіх проблем. Якщо будуть підозри від правоохоронних органів, то президент задумається про це. Тому й Арахамія дав задню і фактично всю зустріч мовчав. Хоча до цього погрожував вийти з деякими депутатами з фракції, якщо не буде звільнення", – сказав він.

Співрозмовник LIGA.net теж має сумніви, що завдяки звільненню глави ОП Україна зможе вийти з кризи.

Він вважає, що хоча це й може на якийсь час дати нову енергію у політиці й об'єднати команду "слуг", однак нічого не заважатиме Єрмаку зберегти свій вплив, навіть попри призначення іншої людини на його посаду.