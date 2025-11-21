Зеленський заявив нардепам, що не знав жодних деталей про "плівки Міндіча" – джерело

Президент сказав "слугам", що новий антикорупційний скандал – це недопрацювання у кадровій політиці, заявив співбесідник LIGA.net

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з фракцією Слуги народу заявив, що не знав ніяких подробиць про масштабну операцію антикорупційних органів "Мідас". Про це LIGA.net розповів один із депутатів СН, який був на заході.

За його словами, глава держави стверджує, що не знав про жодні деталі у контексті скандалу навколо плівок з прослуховуванням його колишнього бізнес-партнера та друга Тімура Міндіча, на яких також "засвітились" звільнені міністри Герман Галущенко та Світлана Гринчук.

Читайте також Юра Єнакієвський та Укрзалізниця. Як влада може усунути Клименка і поховати справу Міндіча

"Він сказав, що це недопрацювання в кадровій політиці. І що правоохоронні органи мають працювати, а він готовий сприяти", – пояснив нардеп.

Він додав, що Зеленський не казав про наявність інтересів США у зливі цих плівок.

Співрозмовник також зазначив, що під час зустрічі натяки на можливі нові плівки, де може фігурувати глава Офісу президента Андрій Єрмак, звучали "дуже обережно", без конкретики, оскільки захід проходив "в атмосфері взаємної толерантності".