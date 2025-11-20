НАБУ пояснило, чому підозрювані у корупції виходять із СІЗО під заставу
На тлі застосування до низки фігурантів "плівок Міндіча" запобіжного заходу у вигляді застави в Національному антикорупційному бюро пояснили, чому для підозрюваних у корупційних правопорушеннях передбачена така можливість.
Коли призначається застава
Застава заборонена лише для кількох особливо тяжких злочинів (ч. 4 ст.183 КПК), до яких належать:
- тероризм;
- державна зрада;
- жорстокі вбивства;
- зґвалтування з обтяженнями.
Корупції в цьому списку немає. Тому суд зобов’язаний розглянути можливість застосування застави в усіх інших випадках.
Умови призначення застави
В НАБУ наголосили, що застава не є "лазівкою", а прямою вказівкою кодексу. Вона ґрунтується на двох принципах – пропорційності та презумпції невинуватості.
За правилом пропорційності суд має вибрати для підозрюваного найм'якший запобіжний засіб, щоб особа точно прийшла на всі судові засідання, не тиснула на свідків, на заважала слідству і не могла скоїти нових злочинів.
У корупційних справах суд разом із заставою призначає й інші вимоги – наприклад, носіння електронного браслету. Якщо людина порушує умови – гроші забирає держава.
Процедура призначення застави
Розмір застави встановлюється слідчим суддею або судом. Він враховує тяжкість злочину, а також майновий і сімейний стан підозрюваного чи обвинуваченого.
Для корупційних злочинів розмір застави встановлено в розмірі від 1 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 2025 рік ця сума становить від 3028 до 908 400 грн). Якщо ж застава не може гарантувати належну поведінку особи, вона може бути збільшена – тому в справах НАБУ і САП розмір застави може сягати десятків й сотень мільйонів гривень.
Як застава використовується в інших країнах
У більшості країн корупційні злочини не відносяться до "особливо небезпечних". Тому використання застави за кордоном – звична практика.
Зокрема, у США і Великій Британії застосування застави є поширеним явищем. Там суд зважає на масштаб злочину: якщо ризики високі, людину можуть залишити під вартою без права застави.
- 10 листопада НАБУ і САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
- 13 листопада стало відомо, що за двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли заставу.
- 18 листопада суд відправив фігуранта операції "Мідас", колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності справі Олексія Чернишова під варту із заставою понад 51 млн грн. Наступного дня проєкт "Схеми" повідомили про внесення за нього застави.
