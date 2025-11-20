НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог

Залог применяется в качестве меры пресечения в большинстве случаев и обычно сочетается с дополнительными обязанностями

Алексей Чернышов на суде (Фото: Суспільне Новини / Алексей Арунян)

На фоне применения к ряду фигурантов "пленок Миндича" меры пресечения в виде залога в Национальном антикоррупционном бюро объяснили, почему для подозреваемых в коррупционных правонарушениях предусмотрена такая возможность.

Когда назначается залог

Залог запрещен только для нескольких особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 183 УПК), к которым относятся:

терроризм;

государственная измена;

жестокие убийства;

изнасилование с отягощением.

Читайте также Полный "Мидас". Как стала возможной схема коррупции в Энергоатоме

Коррупции в этом списке нет. Поэтому суд обязан рассмотреть возможность применения залога во всех остальных случаях.

Условия назначения залога

В НАБУ отметили, что залог не является "лазейкой", а прямым указанием кодекса. Он основывается на двух принципах – пропорциональности и презумпции невиновности.

По правилу пропорциональности суд должен выбрать для подозреваемого самую мягкую меру пресечения, чтобы лицо точно пришло на все судебные заседания, не давило на свидетелей, на мешало следствию и не могло совершить новых преступлений.

В коррупционных делах суд вместе с залогом назначает и другие требования – например, ношение электронного браслета. Если человек нарушает условия – деньги забирает государство.

Процедура назначения залога

Размер залога устанавливается следственным судьей или судом. Он учитывает тяжесть преступления, а также имущественное и семейное положение подозреваемого или обвиняемого.

Для коррупционных преступлений размер залога установлен в размере от 1 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на 2025 год эта сумма составляет от 3028 до 908 400 грн). Если же залог не может гарантировать надлежащее поведение лица, он может быть увеличен – поэтому в делах НАБУ и САП размер залога может достигать десятков и сотен миллионов гривен.

Как залог используется в других странах

В большинстве стран коррупционные преступления не относятся к "особо опасным". Поэтому использование залога за рубежом – привычная практика.

В частности, в США и Великобритании применение залога является распространенным явлением. Там суд учитывает масштаб преступления: если риски высоки, человека могут оставить под стражей без права залога.