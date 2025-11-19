За підозрюваного НАБУ Чернишова внесли понад 51 млн грн застави – Схеми
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
За колишнього віцепрем'єр-міністра та фігуранта нової антикорупційної операції "Мідас" Олексія Чернишова внесли багатомільйонну заставу. Про це повідомив проєкт "Схеми" медіа Радіо Свобода з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.
За їх даними, за Чернишова внесли заставу обсягом 51,6 грн, він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Читайте також
Співбесідники Схем додали, що заставу внесли дві фізичні особи по 30 млн та 21,6 млн відповідно.
Проєкт вказує, що чиновника можуть звільнити з-під варти вже ввечері 19 листопада.
За день до цього Вищий антикорупційний суд вирішив відправити Чернишова під варту з альтернативою застави.
- 11 листопада НАБУ і САП повідомили про другу підозру колишньому віцепрем’єру про підозру у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він є фігурантом справи про корупцію в енергетиці "Мідас" на псевдо Че Гевара.
- Наступного дня УП повідомила, що фігурант відвідав воєнну розвідку. Подробиці невідомі, а сам візит "викликає питання".
- Свою першу підозру Чернишов отримав у червні у справі про корупційну земельну схему.
Коментарі (0)