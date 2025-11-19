За підозрюваного НАБУ Чернишова внесли понад 51 млн грн застави – Схеми

Колишній чиновник може вийти з СІЗО уже наступного дня після обрання запобіжного заходу у справі щодо корупції в енергетиці

Олексій Чернишов (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

За колишнього віцепрем'єр-міністра та фігуранта нової антикорупційної операції "Мідас" Олексія Чернишова внесли багатомільйонну заставу. Про це повідомив проєкт "Схеми" медіа Радіо Свобода з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За їх даними, за Чернишова внесли заставу обсягом 51,6 грн, він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Співбесідники Схем додали, що заставу внесли дві фізичні особи по 30 млн та 21,6 млн відповідно.

Проєкт вказує, що чиновника можуть звільнити з-під варти вже ввечері 19 листопада.

За день до цього Вищий антикорупційний суд вирішив відправити Чернишова під варту з альтернативою застави.