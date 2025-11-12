УП: Вдруге підозрюваний Чернишов відвідав воєнну розвідку

Олексій Чернишов (Фото: пресслужба Нафтогазу)

12 листопада колишній віцепрем'єр, міністр єдності та ексглава правління Нафтогазу Олексій Чернишов, який напередодні отримав другу підозру від антикорупційних органів, відвідав будівлю Головного управління розвідки, стверджує видання "Українська правда".

За словами медіа, подробиці візиту наразі невідомі.

Раніше джерела УП повідомляли, що саме воєнна розвідка займалася поверненням Чернишова з-за кордону у червні, перед тим, як він отримав першу підозру.

"Тому нинішній візит Чернишова до розвідки викликає запитання – зокрема, чи може він бути пов'язаний зі спробою втечі з країни", – заявляє медіа.

Водночас його співрозмовники у Вищому антикорупційному суді повідомили, що клопотання про обрання запобіжного заходу для Чернишова ще не надходили до суду.

Наразі ГУР не коментувало цю інформацію.