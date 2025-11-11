Олексій Чернишов уже ходить на допити й дає свідчення, каже співрозмовник. Йому оголосили нову підозру

Олексій Чернишов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

До справи "Мідас" про корупцію в енергетиці може бути причетний колишній віцепрем’єр-міністр, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. За даними співрозмовника LIGA.net, ідеться про Олексія Чернишова.

Співрозмовник повідомив, що наразі Чернишов уже ходить на допити й дає свідчення. На запитання LIGA.net щодо того, чи планують узяти Чернишова під варту, співрозмовник у НАБУ повідомив, що це питання потрібно додатково обґрунтувати.

НАБУ повідомило, що разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою зафіксувало, що учасники справи "Мідас" передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру. Загалом зафіксовано й задокументовано, як передали $1,2 млн і майже 100 000 євро готівкою. Відбувалося це безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників схеми.

Останню суму – $500 000 – було передано вже дружині Че Гевари (Світлані Чернишовій) після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

LIGA.net звернулася за коментарем до самого Чернишова.

ДОПОВНЕНО о 18:40. НАБУ і САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру про підозру у незаконному збагаченні.

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, зазначили правоохоронці.