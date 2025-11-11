Че Гевара – Чернишов. Ексвіцепрем'єр уже ходить на допити у справі Міндіча – джерелодоповнено
До справи "Мідас" про корупцію в енергетиці може бути причетний колишній віцепрем’єр-міністр, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. За даними співрозмовника LIGA.net, ідеться про Олексія Чернишова.
Співрозмовник повідомив, що наразі Чернишов уже ходить на допити й дає свідчення. На запитання LIGA.net щодо того, чи планують узяти Чернишова під варту, співрозмовник у НАБУ повідомив, що це питання потрібно додатково обґрунтувати.
НАБУ повідомило, що разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою зафіксувало, що учасники справи "Мідас" передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру. Загалом зафіксовано й задокументовано, як передали $1,2 млн і майже 100 000 євро готівкою. Відбувалося це безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників схеми.
Останню суму – $500 000 – було передано вже дружині Че Гевари (Світлані Чернишовій) після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.
LIGA.net звернулася за коментарем до самого Чернишова.
ДОПОВНЕНО о 18:40. НАБУ і САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру про підозру у незаконному збагаченні.
За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, зазначили правоохоронці.
- Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі у бутність його роботи на посаді міністра розвитку громад і територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю й будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості.
- За реалізацію цієї схеми забудовник нібито надав посадовцям квартири зі значними знижками – за ціною 1000-8000 грн за метр квадратний замість ринкових 30 000 грн. Загальну суму хабарів правоохоронці оцінюють у 16,8 млн грн, з яких 14,5 млн грн нібито призначалися для Чернишова. Сам топчиновник заперечує ці звинувачення.
- Напередодні отримання підозри віцепрем'єр прибув до України з закордонного відрядження. У медіа ширились дані, що він нібито не збирається повертатися через антикорупційне розслідування проти себе, Чернишов же назвав таку інформацію "кампанією дискредитації".
- 2 липня за віцепрем'єра Чернишова внесли заставу у 120 млн грн. А 29 липня розслідування Bihus.Info повідомляло, що Чернишов може бути пов'язаний з будівництвом елітних маєтків під Києвом.
Коментарі (0)