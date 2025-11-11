Алексей Чернышов уже ходит на допросы и дает показания, говорит собеседник

К делу "Мидас" о коррупции в энергетике может быть причастен бывший вице-премьер-министр, которого во внутреннем общении называли Че Гевара. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро. По данным собеседника LIGA.net речь идет об Алексее Чернышеве.

Собеседник сообщил, что сейчас Чернышов уже ходит на допросы и дает показания.

Новость дополняется...