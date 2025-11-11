Че Гевара – Чернышев. Экс-вицеп премьер уже ходит на допросы по делу Миндича - источник
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Мариам Оганнисян
специальный корреспондент LIGA.net
К делу "Мидас" о коррупции в энергетике может быть причастен бывший вице-премьер-министр, которого во внутреннем общении называли Че Гевара. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро. По данным собеседника LIGA.net речь идет об Алексее Чернышеве.
Собеседник сообщил, что сейчас Чернышов уже ходит на допросы и дает показания.
Новость дополняется...
