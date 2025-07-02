За вице-премьера Чернышова внесли залог в размере 120 млн гривен
За вице-премьер-министра – министра национальной интеграции Алексея Чернышова внесли залог в размере 120 002 668 гривен. Об этом LIGA.net сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
После внесения залога министр обязуется являться по первому вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Украины без разрешения и не общаться с рядом лиц.
2 июля Высший антикоррупционный суд не отстранил от должности заместителя премьер-министра, министра национальной интеграции Чернышова.
После заседания Чернышов поблагодарил суд и назвал его решение "сбалансированным и логичным".
"Также отдельно хочу отметить: несмотря на слухи, Министерство национальной единственности Украины продолжает работать в штатном режиме", – написал он.
- Чернышова подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с землей, во время его работы на посту министра развития громад и территорий. Следствие утверждает, что высокопоставленный чиновник создал условия для передачи земельного участка государственному предприятию, которое затем заключило инвестиционные договоры на его застройку. При этом земля и здания на ней были оценены почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.
- За реализацию этой схемы застройщик якобы предоставил чиновникам квартиры со значительными скидками – по 1000-8000 грн за квадратный метр вместо рыночных 30 000 грн. Общая сумма взяток, по оценкам правоохранителей, составляет 16,8 млн грн, из которых 14,5 млн грн якобы предназначались Чернышову. Сам высокопоставленный чиновник отрицает эти обвинения.
- 27 июня Чернышову была избрана мера пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.