За вице-премьера Чернышова внесли залог в размере 120 млн гривен

Залог за Чернышова внесен в полном объеме, определенном в постановлении следственного судьи

Алексей Чернышов (Фото: Facebook чиновника)

За вице-премьер-министра – министра национальной интеграции Алексея Чернышова внесли залог в размере 120 002 668 гривен. Об этом LIGA.net сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

После внесения залога министр обязуется являться по первому вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Украины без разрешения и не общаться с рядом лиц.