Суд не отстранил вице-премьера Чернышова от должности
Высший антикоррупционный суд не отстранил от должности заместителя премьер-министра, министра национальной интеграции Алексея Чернышова. Об этом стало известно во время заседания суда 2 июля.
Судья ВАКС постановил отказать в ходатайстве детективов Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении Чернышова от должности.
Постановление вступит в силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы, если таковая будет подана. Обжаловать постановление ВАКС можно в течение пяти дней с момента его оглашения, отметил судья.
Полный текст решения суда будет оглашен 4 июля, в 17:00, во время открытого заседания ВАКС.
Чернышев поблагодарил суд и назвал его решение "взвешенным и логичным". Также он отметил, что министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на слухи.
"Впереди много важной работы", – отметил он.
- Чернышова подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с землей, во время его пребывания на посту министра развития громад и территорий. Следователи утверждают, что Чернышов создал условия для передачи земельного участка государственному предприятию, которое затем заключило инвестиционные договоры на его застройку. При этом земля и здания на ней были оценены почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.
- 27 июня Чернышову избрали меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.