Суд не отстранил вице-премьера Чернышова от должности

Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба форума ''Украина 30'')

Высший антикоррупционный суд не отстранил от должности заместителя премьер-министра, министра национальной интеграции Алексея Чернышова. Об этом стало известно во время заседания суда 2 июля.

Судья ВАКС постановил отказать в ходатайстве детективов Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении Чернышова от должности.

Постановление вступит в силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы, если таковая будет подана. Обжаловать постановление ВАКС можно в течение пяти дней с момента его оглашения, отметил судья.

Полный текст решения суда будет оглашен 4 июля, в 17:00, во время открытого заседания ВАКС.

Чернышев поблагодарил суд и назвал его решение "взвешенным и логичным". Также он отметил, что министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме, несмотря на слухи.

"Впереди много важной работы", – отметил он.