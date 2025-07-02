Суд не відсторонив віцепрем'єра Чернишова від посади. Той каже – рішення "логічне"

Олексій Чернишов (Фото: пресслужба форуму ''Україна 30'')

Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова від займаної посади. Про це стало відомо під час засідання суду 2 липня.

Суддя ВАКС постановив, що у клопотанні детективів Національного антикорупційного бюро України щодо відсторонення Чернишова від посади відмовити.

Ухвала набере чинності після закінчення терміну подання апеляційної скарги, якщо така буде. Оскаржити ухвалу ВАКС можна протягом п'яти днів з моменту її оголошення, зазначив суддя.

Повний текст рішення суду буде оголошено 4 липня, о 17:00, під час відкритого засідання ВАКС.

ДОПОВНЕНО О 13:08. Чернишов подякував суду та назвав його рішення "виваженим та логічним".

"Також окремо хочу зазначити: попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі", – написав він.